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Калинская проиграла Свитолиной в третьем раунде турнира WTA-1000 в Риме

Калинская проиграла Свитолиной в третьем раунде турнира WTA-1000 в Риме
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26-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 12 мая, она в двух сетах проиграла бывшей третьей ракетке мира, ныне занимающей 19-е место в рейтинге WTA Элине Свитолиной из Украины со счётом 3:6, 3:6.

Рим (ж). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 20:10 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 13 минут. Российская теннисистка реализовала один брейк-пойнт из трёх (33%), допустила четыре двойные ошибки и за весь матч не сделала ни одну подачу навылет. Украинка выполнила один эйс и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных (44%), допустив за игру одну двойную.

В следующем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Элина Свитолина сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу спортсменки из Беларуси.

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