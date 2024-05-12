Калинская проиграла Свитолиной в третьем раунде турнира WTA-1000 в Риме

26-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 12 мая, она в двух сетах проиграла бывшей третьей ракетке мира, ныне занимающей 19-е место в рейтинге WTA Элине Свитолиной из Украины со счётом 3:6, 3:6.
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Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 13 минут. Российская теннисистка реализовала один брейк-пойнт из трёх (33%), допустила четыре двойные ошибки и за весь матч не сделала ни одну подачу навылет. Украинка выполнила один эйс и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных (44%), допустив за игру одну двойную.
В следующем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Элина Свитолина сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу спортсменки из Беларуси.
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