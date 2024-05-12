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Видеообзор поражения Калинской в матче со Свитолиной

Видеообзор поражения Калинской в матче со Свитолиной
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Сегодня, 12 мая, 16-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах проиграла бывшей третьей ракетке мира, ныне занимающей 19-е место в рейтинге WTA Элине Свитолиной из Украины со счётом 3:6, 3:6. Это был матч третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 20:10 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между российской и украинской теннисистками.

Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Сетка турнира WTA-1000 в Риме

В следующем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Элина Свитолина сыграет со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу спортсменки из Беларуси. Соболенко в матче 1/16 финала обыграла другую представительницу Украины 33-ю ракетку мира Даяну Ястремскую — 6:4, 6:2.

Календарь турнира WTA-1000 в Риме
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