Соболенко: победа в Риме — моя мечта!

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём отношении к грунтовому турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

«Я люблю Рим. Я чувствую себя здесь очень комфортно. Мне нравится атмосфера на стадионе, также я люблю гулять по городу, здесь хорошая еда, отличные рестораны. Я очень расстраиваюсь, когда проигрываю в Риме и чувствую себя так, словно проиграла на турнире «Большого шлема», потому что победа в Риме — моя мечта!», — приводит слова Соболенко Tennis.com.

Лучшим достижением 26-летней беларуски на турнире в Риме является выход в полуфинал в 2022 году. В матче 1/2 финала она уступила польской теннисистке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 1:6.

Напомним, что в 1/8 финала грунтового турнира WTA-1000 в Риме Соболенко встретится с 33-й ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины.