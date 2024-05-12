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Бен Шелтон проиграл китайцу Чжичжэню и вылетел в третьем круге «Мастерса» в Риме

Бен Шелтон проиграл китайцу Чжичжэню и вылетел в третьем круге «Мастерса» в Риме
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14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вылетел в третьем круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 12 мая, он в двух сетах проиграл китайцу Чжану Чжичжэню, занимающему 56-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:2, 6:4.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 22:15 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 часа 11 минут. Американец не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных, сделал четыре эйса и допустил шесть двойных ошибок. Китайский теннисист реализовал три брейк-пойнта из восьми (38%), выполнил две подачи навылет и допустил одну двойную ошибку.

Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Чжан Чжичжэнь сыграет с Тьяго Монтейро из Бразилии, который ранее одолел сербского теннисиста Миомира Кецмановича.

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