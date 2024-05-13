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Коллинз — третья после сестёр Уильямс, одержавшая быстрее всех 15 побед на «тысячниках»

Коллинз — третья после сестёр Уильямс, одержавшая быстрее всех 15 побед на «тысячниках»
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15-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз — третья, кому удалось быстрее всех одержать 15 побед за год на турнирах категории WTA-1000. В нынешнем году она выиграла 15 матчей из 18. По этому показателю её обгоняют только бывшие первые ракетки мира семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Винус Уильямс и 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс.

Отметим, что результаты учитаются после введения формата «тысячников» в 2009 году.

Напомним, что это самый успешный сезон в карьере Коллинз. Она вернулась в топ-15 рейтинга и сейчас идёт четвёртой в гонке за участие в Итоговом турнире. В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.

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