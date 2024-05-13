Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Риме, 13 мая: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Риме, 13 мая: расписание матчей, сетка турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) пройдут матчи третьего круга. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание самых заметных матчей третьего круга

  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алекс де Минор (Австралия) — не ранее 12:00 мск.
  • Стефанос Циципас (Греция) — Кэмерон Норри (Великобритания) — не ранее 13:30 мск.
  • Александр Мюллер (Франция) — Андрей Рублёв (Россия) — не ранее 14:00 мск.
  • Себастьян Баэс (Аргентина) — Хольгер Руне (Дания) — не ранее 17:00 мск.
  • Хамад Меджедович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 20:00 мск.
Сетка турнира в Риме
Календарь соревнований

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).

Материалы по теме
Калинская проиграла украинке на «тысячнике» в Риме. Из сетки выбыла последняя россиянка
Калинская проиграла украинке на «тысячнике» в Риме. Из сетки выбыла последняя россиянка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android