«Мастерс» в Риме, 13 мая: расписание матчей, сетка турнира

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Сегодня, 13 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) пройдут матчи третьего круга. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание самых заметных матчей третьего круга

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алекс де Минор (Австралия) — не ранее 12:00 мск.

Стефанос Циципас (Греция) — Кэмерон Норри (Великобритания) — не ранее 13:30 мск.

Александр Мюллер (Франция) — Андрей Рублёв (Россия) — не ранее 14:00 мск.

— не ранее 14:00 мск. Себастьян Баэс (Аргентина) — Хольгер Руне (Дания) — не ранее 17:00 мск.

Хамад Меджедович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 20:00 мск.

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).