Саккари объяснила, почему турниры в Мадриде и Риме сложно выиграть в один год

Восьмая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари оценила новый формат проведения турниров категории WTA-1000.

— Только две теннисистки смогли выиграть турниры в Мадриде и Риме в один сезон. Это были Динара Сафина и Серена Уильямс. Насколько вас это удивляет? Вы думали, что таких игроков будет больше или меньше? Насколько сложно и мужчинам, и женщинам выиграть эти турниры в один год? И влияет ли на это факт, что турнир теперь длится две недели?

— Думаю, что с новым форматом стало сложнее. Может быть, у нас и больше выходных, но если игрок приехал издалека… Например, у меня было несколько дней между турнирами в Мадриде и Риме. У меня была возможность съездить домой. Некоторые люди не могут этого сделать. Они остаются на турнире, а это просто очередное пребывание в отеле. Это может быть слишком. Мне кажется, это очень тяжело, и я вижу, что многие завершают карьеру.

Меня удивляет, что в последнее время никто не выигрывал оба турнира в один год. Не знаю. Просто мне кажется, что это два совершенно разных турнира. Особенно когда это был недельный турнир, возможно, переход был намного сложнее. После финала нужно было начинать на следующий день, верно? Не было недели между двумя турнирами. Они проходили один за другим. Думаю, это очень сложно сделать», — сказала Саккари на пресс-конференции.