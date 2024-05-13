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Два матча на турнире в Риме были прерваны из-за экоактивистов, разбросавших конфетти

Два матча на турнире в Риме были прерваны из-за экоактивистов, разбросавших конфетти
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Матч 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между американкой Мэдисон Кис и румынкой Сораной Кырстей прервали из-за акции протеста на стадионе.

Двое протестующих в оранжевых жилетах выбежали на корт Пьетранджели, выплеснули на грунтовое покрытие жидкость и раскидали конфетти. Нарушители были задержаны, матч прерван, а трибуны были эвакуированы до прибытия полиции.

Встреча завершилась победой американской теннисистки со счётом 6:2, 6:1.

Фото: скриншот прямой трансляции

Такой же инцидент спустя несколько минут произошёл на корте №12, где проходил парный мужской матч, в котором встречались Марсело Аревало/Мате Павич и Сантьяго Гонсалес/Эдуард Роже-Васслен.

Итоговую победу в матче праздновали Марсело Аревало и Мате Павич, выигравшие со счётом 6:1, 6:2.

Фото: скриншот прямой трансляции

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