Два матча на турнире в Риме были прерваны из-за экоактивистов, разбросавших конфетти

Матч 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между американкой Мэдисон Кис и румынкой Сораной Кырстей прервали из-за акции протеста на стадионе.
Двое протестующих в оранжевых жилетах выбежали на корт Пьетранджели, выплеснули на грунтовое покрытие жидкость и раскидали конфетти. Нарушители были задержаны, матч прерван, а трибуны были эвакуированы до прибытия полиции.
Встреча завершилась победой американской теннисистки со счётом 6:2, 6:1.
Фото: скриншот прямой трансляции
Такой же инцидент спустя несколько минут произошёл на корте №12, где проходил парный мужской матч, в котором встречались Марсело Аревало/Мате Павич и Сантьяго Гонсалес/Эдуард Роже-Васслен.
Итоговую победу в матче праздновали Марсело Аревало и Мате Павич, выигравшие со счётом 6:1, 6:2.
Фото: скриншот прямой трансляции