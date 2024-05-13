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Даниил Медведев — Хамад Меджедович: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга турнира в Риме

Даниил Медведев — Хамад Меджедович: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга турнира в Риме
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Сегодня, 13 мая, чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (2) сразится со 121-й ракеткой мира 20-летним представителем Сербии Хамадом Меджедовичем (Q) за выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), действующим обладателем титула которого является. Данный поединок поставлен четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Хамад Меджедович в третьем круге «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

До этого матча Медведев ни разу не встречался с Меджедовичем на уровне ATP. Отметим, что Хамаду с раннего возраста помогает 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

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