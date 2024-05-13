Янчук — о раннем поражении Рублёва в Риме: ничего страшного, это даже хорошо

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук нашёл позитив в неожиданном поражении шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия).

Напомним, Рублёв (4) со счётом 6:3, 3:6, 2:6 проиграл 109-й ракетке мира французу Александру Мюллеру (Q). Для Мюллера эта победа стала дебютной над игроком из топ-10 мирового рейтинга. Француз прервал серию из семи побед Рублёва.

«После победы в Мадриде у Рублёва наступил естественный спад. Я думаю, если бы он был свежим, то не проиграл бы такому сопернику. Ничего страшного в этом нет, на самом деле, это даже хорошо. Ему не нужно убиваться на турнире в Риме, теперь есть достаточно времени, чтобы подготовиться к «Ролан Гаррос»», — приводит слова Янчука ТАСС.