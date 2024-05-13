«Никуда без пасты». Арина Соболенко показала, как проходит её день на турнире в Риме

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях видео, в котором отразила, как проходит её день на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Ни один день из жизни в Риме не был бы полным без тарелки пасты», — подписала видео Соболенко.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, белорусская теннисистка в матче третьего круга Рима обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 6:2. В 1/8 финала Соболенко встретится с ещё одной представительницей Украины – бронзовым призёром Олимпиады-2020, 33-й ракеткой мира Элиной Свитолиной.

На данный момент в активе Соболенко за сезон-2024 имеется титул на Australian Open. После него Арина пока не завоёвывала трофеев.