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Даниил Медведев — Хамад Меджедович: россиянин на тай-брейке выиграл 1-й сет матча в Риме

Даниил Медведев — Хамад Меджедович: россиянин на тай-брейке выиграл 1-й сет матча в Риме
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Завершился первый сет матча, в котором чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (2) сражается со 121-й ракеткой мира 20-летним представителем Сербии Хамадом Меджедовичем (Q) за выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Стартовая партия завершилась со счётом 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

Упорный первый сет продлился 1 час и 5 минут. В его рамках Медведеву удалось реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных. Отметим, что у Даниила плохо шла первая подача: в стартовой партии он выиграл с неё 39% мячей и допустил шесть двойных ошибок.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Хамад Меджедович в третьем круге «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 20:10 МСК
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 1
7 7 		2 2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. Даниилу пока ни разу не удавалось защитить титул на уровне ATP.

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