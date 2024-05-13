Даниил Медведев — Хамад Меджедович: россиянин на тай-брейке выиграл 1-й сет матча в Риме

Завершился первый сет матча, в котором чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (2) сражается со 121-й ракеткой мира 20-летним представителем Сербии Хамадом Меджедовичем (Q) за выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Стартовая партия завершилась со счётом 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

Упорный первый сет продлился 1 час и 5 минут. В его рамках Медведеву удалось реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных. Отметим, что у Даниила плохо шла первая подача: в стартовой партии он выиграл с неё 39% мячей и допустил шесть двойных ошибок.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Хамад Меджедович в третьем круге «Мастерса» в Риме.

Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. Даниилу пока ни разу не удавалось защитить титул на уровне ATP.