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Даниэль Коллинз — Ирина Бегу, результат матча 13 мая 2024, счет 2:0, 4-й круг WTA-1000 в Риме

Коллинз разгромила Бегу в матче 1/8 финала в Риме, выиграв первый сет под ноль
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15-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз вышла в 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 13 мая, она в двух сетах обыграла румынскую теннисистку Ирину Бегу, занимающую 161-ю строчку в рейтинге WTA, со счётом 6:0, 6:3.

Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Спортсменки провели на корте 1 час и 8 минут. Американская теннисистка два раза подала навылет реализовала четыре брейк-пойнта из семи (57%) и допустила две двойные ошибки. На счету спортсменки из Румынии пять эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертфинале турнира в столице Италии Коллинз встретится с победительницей матча между восьмой ракеткой мира Марией Саккари из Греции и беларуской Викторией Азаренко (24-я в рейтинге WTA).

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