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Циципас ответил на вопрос о его шансах стать первой ракеткой мира

Циципас ответил на вопрос о его шансах стать первой ракеткой мира
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Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих перспективах возглавить рейтинг ATP в ближайшее время.

«Я ещё не готов к этому. Это было моей мечтой с первого дня занятий профессиональным теннисом. Было бы здорово, если бы я смог воплотить её в жизнь. Но давайте начнём с того, что какое-то время назад я был за пределами топ-10. Так что пока я счастлив, что вернулся в первую десятку», — сказал греческий теннисист на пресс-конференции.

Наивысшая позиция Циципаса в рейтинге ATP — третья строчка (2021). На его счету победа на Итоговом турнире ATP — 2019, а также три титула чемпиона «Мастерса» в Монте-Карло (2021, 2022, 2024). Ещё семь побед 25-летний грек одержал на турнирах категории ATP-250.

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