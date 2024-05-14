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Мыскина заявила об отсутствии интриги на турнире в Риме

Мыскина заявила об отсутствии интриги на турнире в Риме
Анастасия Мыскина
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина считает, что на соревнованиях, которые проходят в Риме (Италия), отсутствует интрига. Теннисистка отметила, что раньше турнир в Риме был показательным накануне «Ролан Гаррос».

«Турнир в Риме всегда был одним из самых важных перед «Ролан Гаррос». А сейчас мы сталкиваемся с тем, что нет интриги, огня. Мы по этому турниру должны решать, кто будет фаворитом «Ролан Гаррос», но этого вообще нет. Даже скучновато», — сказала Мыскина в эфире проекта «Больше! Лайв».

Напомним, Мыскина — двукратная победительница Кубка Федерации и чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года. Уже на протяжении четырёх лет Мыскина является членом наблюдательного совета хоккейного клуба «Лада».

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