Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев уверенно вышел в 1/4 «Мастерса» в Риме, где встретится с Фритцем

Александр Зверев уверенно вышел в 1/4 «Мастерса» в Риме, где встретится с Фритцем
Комментарии

Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александра Зверев вышел в 1/4 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 14 мая, он в двух сетах обыграл португальца Нуну Боржеша, занимающего 53-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:2, 7:5.

Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 16:55 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Нуну Боржеш
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 часа 26 минут. Немецкий теннисист реализовал четыре брейк-пойнта из пяти (80%), допустил три двойные ошибки и сделал девять эйсов. Спортсмен из Португалии сделал одну двойную ошибку, реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных (50%) и выполнил две подачи навылет.

Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Александр Зверев сыграет с 13-й ракеткой мира американским теннисистом Тейлором Фритцем.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android