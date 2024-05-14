Александр Зверев уверенно вышел в 1/4 «Мастерса» в Риме, где встретится с Фритцем
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Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александра Зверев вышел в 1/4 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 14 мая, он в двух сетах обыграл португальца Нуну Боржеша, занимающего 53-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:2, 7:5.
Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 16:55 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
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Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Отметим, что спортсмены провели на корте 1 часа 26 минут. Немецкий теннисист реализовал четыре брейк-пойнта из пяти (80%), допустил три двойные ошибки и сделал девять эйсов. Спортсмен из Португалии сделал одну двойную ошибку, реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных (50%) и выполнил две подачи навылет.
Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Александр Зверев сыграет с 13-й ракеткой мира американским теннисистом Тейлором Фритцем.
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