«Я фанатка его поведения вне корта». Свёнтек — о Надале

Польская теннисистка первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, что вдохновляется поведением испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Какие элементы игры Надаля я бы привнесла в свою игру? Не то, чтобы я особо заостряю на этом внимание, потому что он парень. У него другие способности, другие сильные стороны. Я никогда не смогу крутить мяч так, как он. Его форхенд, например, был бы полезен для меня. Также его бэкхенд довольно неплох. Я думаю, что в этом случае у нас много общего. В целом, я фанатка его поведения вне корта. Это то, на что я стараюсь равняться», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, 37-летний Надаль является 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракетки мира.