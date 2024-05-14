Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуркач рассказал, кому посвятил выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Хуркач рассказал, кому посвятил выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач посвятил победу в матче четвёртого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) местным фанатам. Поляк обыграл 19-ю ракетку мира из Аргентины Себастьяна Баэса. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:6, 6:4 в пользу Хуркача.

«Я определённо посвящаю победу местным ребятам. Они просто невероятно поддерживали меня в трудные моменты игры. Благодарен им за это», — сказал Хуркач в интервью на корте.

Cоперником Хуркача в четвертьфинале турнира в Риме станет Томми Пол, который уверенно обыграл четвёртую ракетку мира из России Даниила Медведева. Напомним, россиянин является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является. В прошлогоднем финале он переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).

Материалы по теме
Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, одержав волевую победу над Баэсом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android