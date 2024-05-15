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Циципас призвал людей найти наслаждение в путешествиях

Циципас призвал людей найти наслаждение в путешествиях
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Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился очередным мудрым высказыванием в своих социальных сетях. Ранее грек высказывал мысли о единении человека с природой и силе медитации.

«Найдите наслаждение в путешествиях», — поделился высказыванием Циципас в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 14 мая, Циципас вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче четвёртого круга грек уверенно обыграл 11-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Циципаса. В четвертьфинале грунтового турнира в Риме грек встретится с чилийцем Николасом Харри (24-я ракетка мира), который обыграл Александра Мюллера из Франции.

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