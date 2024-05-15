Стало известно, при каком условии Медведев может опуститься на 5-е место рейтинга ATP

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах уступил американцу Томми Полу, занимающему 16-е место в рейтинге ATP, со счётом 1:6, 4:6. Таким образом, не защитил прошлогоднюю победу, а значит потерял 900 очков рейтинга. Сейчас в его активе 6295 баллов (7195 очков до начала турнира).
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Таким образом, Медведев может опуститься на одну строчку ниже по итогам турнира в Риме, если немец Александр Зверев, который на данный момент находится на пятой строчке с 5435 баллами, одержит победу на «Мастерсе». Тогда у Зверева станет 6345 очков.
В четвертьфинале «Мастерса» Зверев встретится с 13-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем. Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. При этом за карьеру россиянин не смог защитить ни одного титула, который выиграл, и ни разу не побеждал на одном и том же турнире дважды.
Даниил Медведев играет с дочкой на детской площадке:
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