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«Это не моё дело». Хачанов — о возможном снятии Синнера с «Ролан Гаррос»

«Это не моё дело». Хачанов — о возможном снятии Синнера с «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист 18-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал повреждение второй ракетки мира из Италии Янника Синнера, из-за которого спортсмен может пропустить предстоящий «Ролан Гаррос».

«Я думаю, если есть вероятность, что он пропустит «Ролан Гаррос», наверное, что-то серьёзное или, может быть, чтобы не усугубить ничего. Это не моё дело, то есть не моя команда, я вообще эти новости не читаю и не слышал. Надеюсь, там ничего серьёзного. Как спортсмен я ему желаю скорейшего выздоровления, но, если пропустит, наверное, это значит, что у него что-то серьёзное. У меня так было в прошлом году с Уимблдоном», — сказал Хачанов в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Грунтовый турнир «Большого шлема» пройдёт с 26 мая по 9 июня в столице Франции, Париже.

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