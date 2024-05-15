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«Дерьмовая ситуация». Беккер — об инциденте с Джоковичем на раздаче автографов в Риме

«Дерьмовая ситуация». Беккер — об инциденте с Джоковичем на раздаче автографов в Риме
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Бывший немецкий теннисист, экс первая ракетка мира Борис Беккер ответил болельщику, который заявил, что фанат, бросивший бутылку в Новака Джоковича, должен принести публичные извинения.

«Нужно двигаться дальше и забыть о ситуации с Ноле! Произошла дерьмовая ситуация. Но сейчас ему нужно сконцентрироваться на «Ролан Гаррос»! Мы не можем изменить прошлое...» — написал Беккер в социальных сетях.

Напомним, первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу во время автограф-сессии в Риме (Италия) в голову попала бутылка с водой. Удар был неожиданным, поэтому спортсмен опустился на землю и ещё некоторое время не мог подняться, приходя в себя.

Судя по всему, бутылка попала ему в голову случайно. Она выпала из рюкзака болельщика, который хотел получить от серба автограф.

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