Диана Шнайдер вышла во второй круг «челленджера» в Париже

62-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг грунтового «челленджера» в Париже (Франция). В матче 1/16 финала она обыграла бельгийку Гретье Миннен, занимающую 76-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:4, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут. Шнайдер реализовала четыре брейк-пойнта из семи (57%), допустила три двойные ошибки и выполнила четыре эйса. Миннен сделала три подачи навылет, реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%) и допустила семь двойных ошибок.

В следующем круге турнира в Париже Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между 156-й ракеткой мира британкой Хитер Уотсон и представительницей Франции, занимающей 158-е место в рейтинге WTA, Эльзой Жакемо.