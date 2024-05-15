Янчук назвал неудачным выступление россиян в Риме и дал прогноз на «Ролан Гаррос» — 2024

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о выступлении российских теннисистов на турнирах категории «Мастерс» и WTA-1000 в Риме (Италия) и поделился ожиданиями от предстоящего Открытого чемпионата Франции — 2024.

«К сожалению, наши спортсмены выступили неудачно. Если у женщин это более-менее ожидаемый результат, так как пока мы недотягиваем до лидеров, то у мужчин можно было добиться большего. Надеюсь, что к «Ролан Гаррос» ребята лучше подготовятся, время на это есть. Не сомневаюсь, что Андрей Рублёв, Медведев и Хачанов будут там бороться за высокие места, а у женщин если кто-то выйдет в четвертьфинал, то это уже будет большой успех», — приводит слова Янчука ТАСС.

Четвёртый номер рейтинга ATP Даниил Медведев последним из россиян покинул соревнования в итальянской столице, проиграв в 1/8 финала 16-й ракетке мира американцу Томми Полу (1:6, 4:6). Напомним, на стадии 1/16 финала турнир покинули последние три российские теннисистки. Диана Шнайдер проиграла Пауле Бадосе (7:5, 4:6, 4:6), Дарья Касаткина уступила Наоми Осаке (3:6, 3:6), Анна Калинская потерпела поражение от Элины Свитолиной (3:6, 3:6). Всего в одиночном разряде на турнире в Италии приняли участие 16 российских теннисистов.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня.