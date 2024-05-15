Даниэль Коллинз одержала 19 побед в последних 20 матчах

Финалистка Открытого чемпионата Австралии – 2022, 15-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз продолжает демонстрировать невероятную форму.

Сегодня, 15 мая, 30-летняя Коллинз одержала 19-ю победу в последних 20 матчах. Это произошло в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Американка со счётом 6:4, 6:3 обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко (24).

Для Коллинз полуфинал в Риме станет вторым в сезоне и третьим в карьере на уровне WTA-1000. В начале 2024 года Даниэль объявила, что этот сезон станет для неё последним.

За выход в финал турнира в Риме Коллинз сразится с ещё одной белоруской — второй ракеткой мира Ариной Соболенко (2).