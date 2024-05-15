Александр Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, уверенно обыграв Тейлора Фритца

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В четвертьфинальном матче Зверев (3) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 13-ю ракетку мира представителя США Тейлора Фритца (11).
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Встреча Зверева с Фритцем продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Зверев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фритца один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в финал соревнований в Риме Зверев сразится с 32-й ракеткой мира из Чили Алехандро Табило (29).
Отметим, что 27-летний Зверев уже выигрывал «Мастерс» в Риме. Он завоевал престижный титул в 2017 году.
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