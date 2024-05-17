Даниэль Коллинз: в этом виде спорта нужно быть сильным, иначе далеко не уйдёшь

Американская теннисистка 15-я ракетка мира Даниэль Коллинз рассказала о начале своей карьеры в теннисе и о том, что для серьёзных достижений нужна финансовая поддержка.

«У меня не было финансовых возможностей. Моя мама была воспитательницей в детском саду, у моего отца был небольшой бизнес по озеленению. Думаю, что для того, чтобы сделать теннисную карьеру, нужна какая-то финансовая поддержка. Во время моего обучения в колледже я познакомилась с нужными людьми. После окончания колледжа они смогли помочь мне с ресурсами, необходимыми для начала моей карьеры. Это дало мне возможность развиться и созреть физически и эмоционально. В этом виде спорта нужно быть сильным, иначе далеко не уйдёшь. У меня ушло несколько лет, чтобы стать сильной и выносливой теннисисткой и добиться серьёзных успехов. В итоге всё сложилось для меня наилучшим образом», — приводит слова Коллинз Tennisuptodate.

Напомним, в четверг, 16 мая, Коллинз уступила белорусской теннисистке второй ракетке мира Арине Соболенко в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) — 5:7, 2:6. До этого поражения 30-летняя Коллинз одержала 19 побед в последних 20 матчах на турнирах WTA.

В начале 2024 года Даниэль объявила, что этот сезон станет для неё последним. Коллинз за свою карьеру выиграла четыре турнира WTA, в том числе в этом году она стала победительницей «тысячника» в Майами (США). В 2022 году она вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила хозяйке корта Эшли Барти (3:6, 6:7(2:7)).