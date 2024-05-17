МОК рассказал, может ли Хачанов не выступить на ОИ из-за георгиевской ленты в соцсетях

Международный олимпийский комитет заявил, что решения по допуску всех нейтральных спортсменов будут приниматься после завершения квалификации в определённом виде спорта, поэтому судьба российского теннисиста Карена Хачанова об участии его на Олимпиаде в Париже решится позже.

«Международные федерации должны будут предоставить список отобравшихся и отвечающих требованиям спортсменов. Списки нейтральных индивидуальных спортсменов (AIN) передаются в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта или дисциплине, и затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске по видам спорта», — приводит слова организации ТАСС.

Напомним, чтобы получить право на участие в теннисе, игроки должны участвовать в составе своей национальной команды в двух турнира Кубка Билли Джин Кинг для женщин или Кубка Дэвиса для мужчин в период между Олимпиадой-2020 и 2024.

Хачанов в день Великой Победы 9 мая выложил в своих социальных сетях картинку с цифрой 9 и георгиевской лентой, из-за чего в МОК было направлено обращение по поводу того, что теннисист нарушает правила получения нейтрального статуса.

Сам Хачанов ситуацию не комментировал.