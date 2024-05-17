Зверев — Табило: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала «Мастерса» в Риме

Сегодня, 17 мая, состоится матч полуфинала «Мастерса» в Риме (Италия) между чилийским теннисистом, 32-й ракеткой мира, посеянным под 29-м номером, Алехандро Табило и немецким теннисистом, пятой ракеткой мира, посеянным под третьим номером Александром Зверевым. Поединок начнётся не раньше 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального поединка турнира «Мастерс» в Риме между Александром Зверевым и Алехандро Табило.

Теннисисты впервые встретятся друг с другом в качестве соперников на корте. Победителю предстоит встретиться с победителем матча Томми Пола и Николаса Харри.

В прошлом году победителем турнира стал российский теннисист Даниил Медведев. В этом году он выбыл из борьбы за защиту титула после матча в четвёртом круге «Мастерса».