Гауфф и Осака номинированы на премию ВЕТ Awards в категории «Спортсменка года»

Американская теннисистка Кори Гауфф и японская теннисистка Наоми Осака стали претендентами на номинацию «Спортсменка года» премии BET Awards.

За свою карьеру 26-летняя Осака завоевала семь титулов в одиночном разряде. Последний титул был на Australian Open в 2021 году. Сейчас японка на 173-м месте в рейтинге WTA.

У 20-летней Гауфф также семь титулов в одиночном разряде. В этом году она завоевала трофей в Окленде (Новая Зеландия). Сейчас американка занимает третье место в мировом рейтинге WTA.

BET Awards — премия, вручаемая телеканалом Black Entertainment Television за достижения в музыке, актёрском мастерстве, спорте и других отраслях развлечений в течение прошлого года.

Помимо двух теннисисток, в список номинанток вошли американская баскетболистка Энджел Риз, гимнастка Симона Байлз и другие. Всего в списке восемь спортсменок.