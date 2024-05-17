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Опубликована сетка турнира в Женеве, где сыграют Джокович, Маррей и Карацев

Опубликована сетка турнира в Женеве, где сыграют Джокович, Маррей и Карацев
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Стала известна сетка турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), который пройдёт с 19 по 25 мая.

Первые сеяные турнира — Новак Джокович (1), Каспер Рууд (2), Тейлор Фритц (3) и Бен Шелтон (4) — начнут соревнования со второго круга.

Фото: официальный сайт атр

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей в первом раунде сыграет с немцем Янником Ханфманом. В случае победы британца во втором круге случится 37-я очная встреча Джоковича и Маррея – первая почти за 7,5 года.

86-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев сыграет с итальянцем Флавио Коболли (57) и может выйти на Шелтона.

Сетка турнира в Женеве

Напомним, турнир в Женеве станет лишь третьим турниром ATP в карьере Новака Джоковича, на котором он выступит по уайлд-кард (после турниров в Бангкоке в 2004 году и Лондоне в 2018-м).

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