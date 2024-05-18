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Николас Харри пробился в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Пола

24-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В полуфинале чилиец одержал победу над 16-й ракеткой мира американцем Томми Полом со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут.

За это время Харри выполнил 13 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных (50%). На счету Пола семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести (17%).

В финале турнира в Риме Харри сыграет с немцем Александром Зверевым, который в своём матче одержал волевую победу над Алехандро Табило.

Действующим победителем турнира в Риме является россиянин Даниил Медведева. Он потерпел поражение от Пола на стадии 1/8 финала.