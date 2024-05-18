Николас Харри пробился в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Пола

24-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В полуфинале чилиец одержал победу над 16-й ракеткой мира американцем Томми Полом со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут.
|1
|2
|3
|
|6 3
|6
|
|7 7
|3
За это время Харри выполнил 13 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных (50%). На счету Пола семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести (17%).
В финале турнира в Риме Харри сыграет с немцем Александром Зверевым, который в своём матче одержал волевую победу над Алехандро Табило.
Действующим победителем турнира в Риме является россиянин Даниил Медведева. Он потерпел поражение от Пола на стадии 1/8 финала.
- 18 мая 2024
-
00:42
-
00:10
- 17 мая 2024
-
23:44
-
23:21
-
22:49
-
22:16
-
21:49
-
21:41
-
21:16
-
21:00
-
21:00
-
20:30
-
19:53
-
19:26
-
18:59
-
18:39
-
18:10
-
16:55
-
16:53
-
16:33
-
15:55
-
15:34
-
15:33
-
15:06
-
14:47
-
14:23
-
10:19
-
09:30
-
04:13
-
03:59
-
03:24
-
02:02
-
01:55
-
01:22
-
01:19