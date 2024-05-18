Харри — о плане на финал со Зверевым: продолжать играть от себя и быть агрессивным

24-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри высказался о финале с Александром Зверевым на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Это очень много значит — быть в финале турнира с такой историей.

Томми не позволяет чувствовать себя комфортно на корте, но я справился, и это самое главное. Теперь нужно насладиться моментом, восстановиться как можно лучше и постараться продолжить в том же духе в финале.

Зверев очень-очень хороший игрок. Он уже побеждал здесь. С ним будет трудно бороться. У него потрясающий бэкхенд, хорошая подача. В целом сейчас он демонстрирует теннис высокого уровня.

План на финал? Продолжать играть от себя, быть агрессивным, диктовать ход розыгрышей, стараться раскрывать корт с форхенда, подавать хорошо, оставаться стабильным и быть сильным психологически», — сказал Харри на пресс-конференции.