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Янник Синнер ответил на вопрос об участии в «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, восстанавливающийся после травмы бедра, ответил на вопрос о возможном лидерстве в мировом рейтинге ATP после Открытого чемпионата Франции — 2024.

Вчера, 17 мая, Синнер завершил недельный курс лечения в медицинской клинике в Турине (Италия). На выходе из учреждения он перекинулся парой фраз с журналистами.

«Я стану первой ракеткой мира, если сыграю на «Ролан Гаррос»? Посмотрим», — приводит слова итальянского спортсмена Corriere Dello Sport.

Напомним, 22-летний итальянец пропускает домашний «Мастерс» в Риме, который стартовал 7 мая. Перед этим Синнер снялся с «тысячника» в Мадриде (Испания) из-за травмы бедра.

Отметим, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в случае невыхода в финал «Ролан Гаррос» — 2024 уступит первую строчку мирового рейтинга ATP Синнеру.