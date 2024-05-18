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Шварцман: шесть латиноамериканцев в топ-30, а АТР убирает турнир в Южной Америке

Шварцман: шесть латиноамериканцев в топ-30, а АТР убирает турнир в Южной Америке
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Бывшая восьмая ракетка мира 31-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман высказался о том, что со следующего сезона в Южной Америке будет проводиться всего три турнира.

«Два чилийца в полуфинале турнира в Риме. Шесть латиноамериканцев в топ-30 рейтинга. А в следующем году АТР уберёт один из турниров в Южной Америке и не даст соревнованиям в Буэнос-Айресе категорию АТР-500. Конечно, наши латиноамериканцы должны и дальше показывать всему миру, кто мы такие», — написал Шварцман на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в календаре следующего сезона не будет турнира в Кордове (Аргентина) – его перенесут на Мальорку (Испания). Таким образом, на континенте будут проводиться всего три турнира: в Буэнос-Айресе (Аргентина), Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Сантьяго (Чили).

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