Опубликован заявочный лист парного «Ролан Гаррос» у мужчин

Стала известен состав участников Открытого чемпионата Франции в мужском парном разряде.

Первыми сеяными турнира станут Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина). Вторыми стали Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия), третьими — американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.

Кроме того, на турнир заявился россиянин Роман Сафиуллин в паре с австралийцем Джоном Пирсом. Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет с Александром Шевченко. Австралиец Танаси Коккинакис выступит в дуэте с Денисом Шаповаловым (Канада). Также впервые за долгое время на ТБШ заявился немецкий теннисист Дастин Браун. Он сыграет в паре с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Напомним, «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 25 мая по 9 июня в Париже (Франция).