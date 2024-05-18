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Опубликован заявочный лист парного «Ролан Гаррос» у мужчин

Опубликован заявочный лист парного «Ролан Гаррос» у мужчин
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Стала известен состав участников Открытого чемпионата Франции в мужском парном разряде.

Первыми сеяными турнира станут Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина). Вторыми стали Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия), третьими — американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.

Кроме того, на турнир заявился россиянин Роман Сафиуллин в паре с австралийцем Джоном Пирсом. Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет с Александром Шевченко. Австралиец Танаси Коккинакис выступит в дуэте с Денисом Шаповаловым (Канада). Также впервые за долгое время на ТБШ заявился немецкий теннисист Дастин Браун. Он сыграет в паре с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Напомним, «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 25 мая по 9 июня в Париже (Франция).

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