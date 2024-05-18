Свёнтек — Соболенко: текстовая онлайн-трансляция финала турнира категории WTA-1000 в Риме

Сегодня, 18 мая, состоится финальный матч турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором сыграют первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и второй номер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между белорусской и польской теннисистками. Данный поединок начнётся не ранее 18:00 мск.

Соболенко и Свёнтек провели между собой 10 матчей на турнирах WTA. Счёт личных встреч — 7-3 в пользу теннисистки из Польши.

Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина из Казахстана снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.