Свёнтек — Соболенко: текстовая онлайн-трансляция финала турнира категории WTA-1000 в Риме
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Сегодня, 18 мая, состоится финальный матч турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором сыграют первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и второй номер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между белорусской и польской теннисистками. Данный поединок начнётся не ранее 18:00 мск.
Рим (ж). Финал
18 мая 2024, суббота. 18:00 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Соболенко и Свёнтек провели между собой 10 матчей на турнирах WTA. Счёт личных встреч — 7-3 в пользу теннисистки из Польши.
Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина из Казахстана снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.
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