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Иванишевич: Джокович выиграет «Ролан Гаррос», если будет готов ментально

Иванишевич: Джокович выиграет «Ролан Гаррос», если будет готов ментально
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Горан Иванишевич, бывший тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, высказался о неудачных результатах серба в этом сезоне.

«Все в панике из-за того, что в Риме Новак проиграл в третьем круге, причём довольно легко. Но знаете что? Это не имеет вообще никакого значения. Турниры «Большого шлема» — это совсем другая история.

Новак будет готов к «Ролан Гаррос».

В прошлом году он не очень хорошо провёл грунтовую серию — и всё равно выиграл в Париже. Если он будет готов ментально, то выиграет Открытый чемпионат Франции. И я думаю, что он будет мотивирован. А это значит, что Джокович выиграет турнир.

Когда ты выигрываешь всё подряд, трудно оставаться мотивированным. Турниры «Большого шлема» — самое важное для него. У него ещё есть две недели, чтобы сконцентрироваться. Новак не паникует. Он найдёт способ, как и всегда. Тогда его уже ничто не остановит. Надеюсь, что так и будет», — приводит слова Иванишевича watson.ch.

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