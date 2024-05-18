Видео: Синнер покидает клинику в Турине, где проходил лечение после травмы бедра

Вчера, 17 мая, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завершил недельный курс восстановления после травмы бедра, из-за которой он снялся с «Мастерса» в Мадриде (Испания) и пропустил домашний «тысячник» в Риме. Спортсмен проходил лечение в клинике J-Medical в Турине (Италия).

На выходе из учреждения он перекинулся парой фраз с журналистами, в частности не смог утвердительно ответить на вопрос об участии в «Ролан Гаррос» — 2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором Синнер покидает клинику, в которой он проходил восстановительный курс.

Напомним, Открытый чемпионат Франции— 2024 пройдёт с 25 мая по 9 июня в Париже. Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.