Моресмо: надеюсь, что Маррей найдёт правильный момент, чтобы завершить карьеру

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира и тренер Энди Маррея Амели Моресмо выразила надежду, что британец выберет правильный момент, чтобы завершить карьеру.

«У меня особая связь с Энди.

Я думаю, что он способен причинить себе очень сильную боль, как и Рафа. Я видела, как он страдает, и прошло уже много времени с тех пор, как я перестала с ним работать (в 2016 году. — Прим. «Чемпионата»).

Так что уже долгое время он просто физически терпит. И я знаю, что иногда он хочет продолжать, иногда — остановиться.

Я просто надеюсь, что он найдёт правильный момент для себя, для своего тела и, прежде всего, для своего разума, чтобы сказать себе: «Хорошо, сейчас самое время тихонько остановиться». Я просто хочу, чтобы он спокойно относился ко всему этому», — приводит слова Моресмо Eurosport.

Напомним, на следующей неделе Маррей сыграет на турнире в Женеве (Швейцария). В первом круге он сыграет с немцем Янником Ханфманом, а во втором может встретиться с Новаком Джоковичем впервые за почти семь лет.