Звонарёва проиграла американке Крюгер со счётом 0:6, 0:6 в квалификации Страсбурга

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться в финал квалификации турнира в Страсбурге (Франция).

В полуфинале отборочного турнира россиянка уступила 66-й ракетке мира американке Эшлин Крюгер со счётом 0:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 51 минуту.

За это время россиянка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Крюгер один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти (67%).

В матче за право попасть в основную сетку соревнований в Страсбурге Крюгер сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.