Каспер Рууд со своей девушкой побывали на приёме у королевской семьи Норвегии

Седьмая ракетка мира Каспер Рууд вместе со своей девушкой побывали на приёме у королевской семьи Норвегии. Ужин прошёл в королевском дворце в Осло.

Король Норвегии Харальд V царствует с 17 января 1991 года, сменив своего отца Улафа V.

Фото: Из личного архива Каспера Рууда

Фото: Из личного архива Каспера Рууда

Фото: Из личного архива Каспера Рууда

Норвежский теннисист ранее уже получал приглашение посетить королевскую семью, но из-за большой занятости приходилось отказываться от столь важного визита. На этот раз после поражения в первом круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) от сербского теннисиста Миомира Кецмановича (6:0, 4:6, 4:6) у него появилось свободное время.

25-летний Рууд выиграл 11 турниров ATP, трижды становился финалистом турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2022, 2023; US Open — 2022) и один раз играл в финале Итогового турнира ATP (Турин-2022). Наивысшей позицией норвежца в рейтинге ATP является второе место (2022).