Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гранольерс/Себальос вышли в финал парного «Мастерса» в Риме, обыграв Бублика и Шелтона

Гранольерс/Себальос вышли в финал парного «Мастерса» в Риме, обыграв Бублика и Шелтона
Аудио-версия:
Комментарии

Первые ракетки мира в парном разряде Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина) сыграют в финале парного турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В полуфинальном матче испано-аргентинский дуэт уверенно обыграл пару Александр Бублик (Казахстан)/ Бен Шелтон (США) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.

За это время Гранольерс/Себальос выполнили одну подачу навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных (40%). На счету Бублика и Шелтона шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В матче за титул Гранольерс и Себальос сыграют с Марсело Аревало и Мате Павичем, которые в своём полуфинале победили Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

Материалы по теме
Джокович впервые за семь лет может сыграть с Марреем. Зачем Новак заявился в Женеву
Джокович впервые за семь лет может сыграть с Марреем. Зачем Новак заявился в Женеву
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android