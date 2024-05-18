Тейлор Фритц рассказал рассказал о том, чего ему не хватает в жизни

13-я ракетка мира американец Тейлор Фритц высказался о большой загруженности теннисистов по сравнению с другими видами спорта.

«В отличие от других видов спорта, у теннисистов нет возможности отдохнуть, повеселиться. Спортсмены из других дисциплин могут отправиться в отпуск. Я думаю, что из-за большого количества игр мы часто травмируемся. У нас нет жизни за пределами корта, а в этом возрасте было бы неплохо иметь другие интересы. Для меня это не просто вопрос травм. Мы слишком много проводим турниров, более 10 месяцев в году, а если мы не играем, то тренируемся, чтобы подготовиться к следующему турниру. В возрасте от 18 до 30 лет наша жизнь вращается вокруг одного тенниса», — приводит слова американского теннисиста We love Tennis.

Напомним, Тейлор Фритц дошёл до четвертьфинала «Мастерса» в Риме, в котором уступил пятой ракетке мира Александру Звереву из Германии со счётом 4:6, 3:6.