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Шнайдер вышла в финал турнира WTA-125 в Париже, обыграв Грачёву

Шнайдер вышла в финал турнира WTA-125 в Париже, обыграв Грачёву
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Сегодня, 18 мая, завершился матч турнира WTA-125 в Париже (Франция) между российской теннисисткой 62-й ракеткой мира Дианой Шнайдер и представительницей Франции 88-й ракеткой мира Варварой Грачёвой. Со счётом 6:4, 6:2 победу одержала российская спортсменка.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Шнайдер выполнила три подачи навылет, в то время как сопернице удалось сделать только одну. По одной двойной ошибке допустила каждая из теннисисток. Шнайдер смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми, Грачёва не реализовала ни одного из семи возможных.

Напомним, теперь Шнайдер предстоит встретиться в финале с победительницей матча американки Эммы Наварро, сеяной под первым номером в этом турнире, и Елены-Габриэлы Русе из Румынии.

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