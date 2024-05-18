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Соболенко пообещала Свёнтек обыграть её в финале «Ролан Гаррос». Ига ответила

Соболенко пообещала Свёнтек обыграть её в финале «Ролан Гаррос». Ига ответила
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Первая ракетка мира, ставшая сегодня, 18 мая, обладательницей третьего трофея в Риме (Италия), Ига Свёнтек ответила Арине Соболенко по поводу обещания обыграть её в финале «Ролан Гаррос».

«Арина, ещё один финал, ещё одна великая битва. Я знала, что это будет нелегко. Спасибо, что разделила со мной корт и действительно подтолкнула меня стать лучше. Посмотрим насчет финала «Ролан Гаррос», — сказала Свёнтек в послематчевом комментарии.

Напомним, Свёнтек одержала победу над Соболенко в финале «тысячника» в Риме. Со счётом 6:2, 6:3 первая ракетка мира стала чемпионкой римского турнира. После поражения Соболенко с юмором пообещала польской теннисистке обыграть её на турнире «Ролан Гаррос» в финале.

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Ранее вице-президент ФТР Селиваненко высказывался об уровне игры Соболенко, заявив, что теннисистка стала более уверенной на корте.

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Впереди у обеих теннисисток борьба за трофей на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос». Он начнётся 26 мая и завершится 8 июня.

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