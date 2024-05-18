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Соболенко в шутку поблагодарила свою команду за проигрыш в ещё одном финале

Соболенко в шутку поблагодарила свою команду за проигрыш в ещё одном финале
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Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко в шутку поблагодарила свою команду за ещё один проигранный финал.

«Конечно, в последнюю очередь я хочу поблагодарить свою команду за то, что она помогла мне проиграть еще один финал (Смеётся — Прим. «Чемпионат»)», — сказала Соболенко в послематчевом комментарии.

Напомним, Соболенко в Риме (Италия) проиграла второй финал подряд Иге Свётнек. В прошлый раз она уступила в финальном поединке грунтового «тысячника» в Мадриде (Испания). Из пяти финалов грунтовых турниров, в которых белоруска встречалась со Свёнтек, Соболенко удалось выиграть только в одном.

Ранее Соболенко пообещала сопернице встретится на финале предстоящего «Ролан Гаррос», который начнётся 26 мая и завершится 8 июня.

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