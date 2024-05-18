Свёнтек рассказала, что будет лежать в трофее в случае её следующей победы

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, что если она выиграет в следующий раз, то в трофее должен лежать десерт тирамису.

«Надеюсь, если я выиграю в следующий раз, здесь будет тирамису. Никакого давления», — сказала Свёнтек в послематчевом комментарии.

Напомним, Свёнтек одержала победу над Соболенко в финале «тысячника» в Риме. Со счётом 6:2, 6:3 первая ракетка мира стала чемпионкой римского турнира. После поражения Соболенко с юмором пообещала польской теннисистке обыграть её на турнире «Ролан Гаррос» в финале. Впереди у обеих теннисисток борьба за трофей на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос». Он начнётся 26 мая и завершится 8 июня.

В прошлом году победу в грунтовом «тысячнике» одержала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. В этом году она не смогла продолжить борьбу за защиту титула и снялась с турнира.