Ига Свёнтек выиграла четвёртый титул в 2024 году

Сегодня, 18 мая, первая ракетка мира, трёхкратная победительница женского «Ролан Гаррос», польская теннисистка Ига Свёнтек завоевала четвёртый титул в 2024 году и третий в карьере трофей римского грунтового «тысячника».

Напомним, спортсменка из Польши одолела в финале WTA-1000 в Риме (Италия) вторую ракетку мира, двукратную обладательницу титулов турниров «Большого шлема» Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:2, 6:3.

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Ранее в 2024 году Свёнтек уже сумела покорить три «тысячника» по теннису:

WTA-1000 в Мадриде (Испания);

WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США);

WTA-1000 в Дохе (Катар).

Для неё это также был третий в карьере титул в Риме. Первые два она завоевала в 2021 и 2022 году. Она также стала третьей в мире теннисисткой, которая подряд выиграла оба «тысячника»: и в Мадриде, и в Риме.