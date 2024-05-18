Ига Свёнтек выиграла четвёртый титул в 2024 году

Сегодня, 18 мая, первая ракетка мира, трёхкратная победительница женского «Ролан Гаррос», польская теннисистка Ига Свёнтек завоевала четвёртый титул в 2024 году и третий в карьере трофей римского грунтового «тысячника».
Напомним, спортсменка из Польши одолела в финале WTA-1000 в Риме (Италия) вторую ракетку мира, двукратную обладательницу титулов турниров «Большого шлема» Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:2, 6:3.
Ранее в 2024 году Свёнтек уже сумела покорить три «тысячника» по теннису:
- WTA-1000 в Мадриде (Испания);
- WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США);
- WTA-1000 в Дохе (Катар).
Для неё это также был третий в карьере титул в Риме. Первые два она завоевала в 2021 и 2022 году. Она также стала третьей в мире теннисисткой, которая подряд выиграла оба «тысячника»: и в Мадриде, и в Риме.