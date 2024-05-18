Эмма Радукану рассказала, что родители заставляли её заниматься теннисом

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что родители сначала заставляли её заниматься теннисом, но она считает это положительным моментом.

«Поначалу отец заставлял меня заниматься теннисом. Мне это не нравилось, но потом, когда я стала старше и теннис стал для меня более приоритетным, я стала заставлять себя.

Они такие настырные. Когда я была моложе, были такими ещё больше. Сейчас они находятся в том состоянии, когда говорят мне, что, по их мнению, лучше, но в конечном счёте они понимают, что чем больше они будут давить, тем больше я буду сопротивляться.

Я видела замечательных людей, с которыми играла в юниорах, у них были более мягкие родители, которые говорили: «Ничего страшного, если ты проиграешь», и эти игроки больше не играют в теннис, так что я не виню в этом своих родителей», — приводит слова Радукану The Times.

Эмма Радукану на US Open 2021 года выиграла свой первый турнир «Большого шлема» в возрасте 18 лет, став первым игроком — мужчиной или женщиной — который выиграл мэйджор, пройдя через квалификацию.